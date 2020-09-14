İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı (2) - Son Dakika

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı (2)
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında görevli/muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53...
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında görevli/muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9'u muvazzaf asker 41 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
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