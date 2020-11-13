21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu - Son Dakika

21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

13.11.2020 22:07

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15'i muvazzaf, 45'i ihraç askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 Kasım'da İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 muvazzafın da arasında bulunduğu 61 şüpheli yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 26'sı tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla salıveridi.

Firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, 10 Kasım, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu - Son Dakika


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