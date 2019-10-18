Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı

1 saat önce

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde polis olan 41 şüpheliden 32'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Bu kapsamda savcılıkça, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle 33'ü aktif görevde diğerleri ise meslekten uzaklaştırılmış polis toplam 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

23 İLDE 44 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ZONGULDAK MERKEZLİ OPERASYONDA 15 GÖZALTI

Öte yandan, Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına girdikleri ve örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu
Siyasi parti binalarına bombalı ve molotoflu saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:50:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]