Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheli polisten 32'si yakalandı.

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheli polisten 32'si yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevdeki polis, 41 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Devam eden operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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