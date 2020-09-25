İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 26 ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun FETÖ'nün akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

İstanbul merkezli olarak 26 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 58'i aktif görevde 71 doktor/akademisyen hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda önceden belirlenen adreslere saat 06.00'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ekiplerinin FETÖ'nün akademisyen yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesinin ardından harekete geçtiği öğrenildi. Bylock içeriklerinden tespit edilen FETÖ/PDY mensuplarının, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla irtibat sağladığı belirlendi.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 247. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina oldu. Binaya giren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu dairede arama yaparken ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

- İstanbul