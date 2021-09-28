İstanbul polisince çetelere yönelik üç ilde düzenlenen operasyonlarda, lideri cezaevinde tutuklu bulunan bir çetenin 7 üyesi daha yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'de faaliyet gösteren Ö.K. öncülüğündeki silahlı suç çetesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 30 Nisan'da yapılan operasyonla yakalanan ve tutuklanan çete lideri ile üyeleri hakkında devam eden çalışmalarda yeni delillere ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda, dışarıda kalan çete üyelerinin kamu görevlisi irtibatlarını da kullanarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin işlemiş oldukları "Yağma", "Yağma Amaçlı Tehdit", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına karıştıkları belirlenen yeni şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli Bartın ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(Sadık Kahraman/İHA)