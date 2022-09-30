İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

30.09.2022 11:06

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın kurumsal mail adreslerine izinsiz erişen şüphelilerin, bu firma adına farklı hesaplar açtıkları, bu şekilde yurt dışındaki firmadan kendi banka hesaplarına 350 bin lira para transferi gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin İstanbul, Gaziantep ve Ordu'daki adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonla 9 zanlıyı yakaladı. Adreslere yapılan aramalarda suç unsuru çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:20 Milli Savunma Bakanlığı Asos operasyonunun görüntülerini yayınladı! Terör yuvaları böyle yıkıldı
13:04 Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak
12:50 Fatih Terim, futbol efsanelerinin arasına adını yazdıracak! Golden Foot'a gidiyor
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkında konuştu: Enflasyon oranımız nispeten yüksek
12:27 Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum
12:14 Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 yıldız futbolcu sahaya çıkamayacak
12:12 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor
12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum
11:40 Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi!
11:20 İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar tanıtıma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 13:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement