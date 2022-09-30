İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın kurumsal mail adreslerine izinsiz erişen şüphelilerin, bu firma adına farklı hesaplar açtıkları, bu şekilde yurt dışındaki firmadan kendi banka hesaplarına 350 bin lira para transferi gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin İstanbul, Gaziantep ve Ordu'daki adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonla 9 zanlıyı yakaladı. Adreslere yapılan aramalarda suç unsuru çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.