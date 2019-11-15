İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltı sayısı 18'e yükseldi

İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen sahte para operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi. 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte parayı piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeye yönelik baskının polis kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte para soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Adana'da 24 adrese eş zamanlı operasyon başlatmıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.



Baskında, şebeke tarafından İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilip buradan piyasaya sürülmek üzere olan 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte para ele geçirilirken, özel harekat polislerince girilen adreslerdeki arama faaliyetleri emniyet kameralarına saniye saniye yansıdı. Adreslerden birindeki bir dolaptan sahte paraların çıktığı gözlendi.



Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularına başlandı. - İSTANBUL