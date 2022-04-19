İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

19.04.2022 08:15
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 12 şüpheli şüpheliye yönelik bu gün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Erzurum ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında birçok dijitale el konulduğu ayrıca örgüt liderine ait kitap bulunduğu ve şüphelilerin arasında halen aktif kamu personeli olan kişilerin de olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince şüphelilere yönelik yapılan çalışmaların devamında, örgütsel iletişime uygun periyodik olarak büfe ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurduğu ve haklarında daha önce KHK ile ihraç edilen askerler  ve kapatılan askeri okul öğrencileri tarafından; gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri belirlenirken, örgüt mensubu siviller arasında askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve askerlerle irtibat sağladıkları tespit edildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Bayburt, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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