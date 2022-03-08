İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

08.03.2022 10:31
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin 2018-2021 yıllarında başkalarına ait hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları ve bu kişilerin örgütün güncel yapısında faaliyette bulundukları tespit edildi. Biri aktif görevde, 2'si ihraç edilmiş 3 öğretmen, bir ihraç edilmiş İnfaz Koruma Memuru ve 2 sivil olmak üzere toplam 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Son Dakika | Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 26 gözaltı kararı Son Dakika | Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 26 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
10:15 Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:57:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement