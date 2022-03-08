İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin 2018-2021 yıllarında başkalarına ait hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları ve bu kişilerin örgütün güncel yapısında faaliyette bulundukları tespit edildi. Biri aktif görevde, 2'si ihraç edilmiş 3 öğretmen, bir ihraç edilmiş İnfaz Koruma Memuru ve 2 sivil olmak üzere toplam 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.