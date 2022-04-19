İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 "mahrem imam" yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 "mahrem imam" yakalandı

19.04.2022 07:55
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 "mahrem imam" yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasındaki (FETÖ/PDY) 12 "mahrem imam"a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasındaki (FETÖ/PDY) 12 "mahrem imam"a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Erzurum ve Bayburt'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah yeni bir operasyon başlattı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde "Mahrem İmam" olarak faaliyet yürüten 12 hücre sorumlusunun yakalanması için İstanbul, Erzurum ve Bayburt'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen, aralarında halen aktif kamu personellerinin de olduğu terör örgütü üyesi 12 hücre sorumlusunun tamamı, teknik ve fiziki takibin ardından, detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt içinde "mahrem imam" düzeyinde faaliyet gösteren zanlılar hakkında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin FETÖ'nün iletişim yöntemine uygun olarak periyodik halde büfe, ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurdukları öğrenildi.

Haklarında daha önce KHK ile ihraç edilen asker şahıslar ve kapatılan askeri okul öğrencileri tarafından yapılan itiraflarda, bu kişilerin gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri, örgüt mensubu sivil şahıslara askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve asker şahıslarla irtibat sağladıkları ortaya çıktı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijitale materyale el konulduğu kaydedilirken, bu evlerde örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İZMİR MERKEZLİ 31 İLDE FETÖ OPERASYONU: 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ İZMİR MERKEZLİ 31 İLDE FETÖ OPERASYONU: 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 'mahrem imam' yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:29 Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!
08:26 Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor
08:08 19 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim
08:02 Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı
07:58 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız
07:55 İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi
07:51 Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 08:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Örgüt içindeki 12 "mahrem imam" yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement