Son dakika haber | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 8 GÖZALTI
26.03.2021 08:10
Bir son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 3 ilde, 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL merkezli 3 ilde, 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde yaklaşık 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü
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