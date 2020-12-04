İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

04.12.2020 07:15
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, System.String[]

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İSTANBUL merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, çok ayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ayrıca, çeşitli suçlarda kullanıldığı öğrenilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Operasyonun İstanbul ayağında da, Maltepe ve Bayrampaşa'daki adreslere gelen ekipler, adreslerde ve şüphelilere ait otomobilde arama yaptı. Operasyonda, Maltepe'de bir, Bayrampaşa'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

- İstanbul
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Organize, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE ORGANİZE SUÇ ORGÜTÜ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika


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