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İstanbul merkezli 3 ilde PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

23 dakika önce

İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017 yılında Mardin kırsalında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen teröristlerin üzerinde yakalanan dökümanlardan yola çıkarak İstanbul, Muş ve Kocaeli'de bazı PKK üyelerinin gizlendiğini belirledi. İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına dağa çıkıp kırsalda eğitim aldıktan sonra yurda giriş yaptıkları belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için dün sabaha karşı İstanbul, Muş ve Kocaeli'de 9 adrese peş peşe operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda tabanca, bu tabancaya ait 28 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Yakalanan PKK'lıların, kırsaldan kente geldikleri tahmin ediliyor. Terör polisi tarafından gözaltına alınan 6 PKK'lı, İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Örgüt üyelerinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
İstanbul merkezli 3 ilde PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
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