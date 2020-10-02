3 ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan taksi durakları arasında yaşanan rant kavganın ardından İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Rant kavgasıyla bağlantılı 22 kişinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son dönemlerde taksiciler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Esenyurt'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. İstanbul, Bursa ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonun, ruhsatsız taksi durağı açıp işleten şüphelilere yönelik olduğu kaydedildi. Operasyonda şu ana kadar 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Baskın yapılan durak ve lüks rezidanslarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Polis, operasyon kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga meydana gelmişti.

(Hanifi Bayar/İHA)