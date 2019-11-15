Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 gözaltı

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı. Şebekenin, 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte para soruşturmasında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Adana'da 24 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Baskında, şebeke tarafından İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilip buradan piyasaya sürülmek üzere olan 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte para ele geçirildi.


Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:25:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]