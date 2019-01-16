İstanbul Merkezli 3 İlde Silah Ticareti Operasyonu
59 dakika önce
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.
İstanbul
merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin İstanbul, Kars
, Ordu
ve Karabük
'te 41 adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, çelik yelek, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 840 değişik çap ve markalarda fişek, 6 tabanca sürgüsü ve çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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