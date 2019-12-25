İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon

6 saat önce

'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'kumar oynanması için yer temin etmek', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'kumar oynanması için yer temin etmek', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'kumar oynanması için yer temin etmek', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.

İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından bugün erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere Manisa ve Aydın'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Polis ekipleri, çetenin firari olan 2 şüphelisini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul merkezli 3 ilde suç çetesine operasyon

Sancaktepe, Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:55 Kaynak: DHA
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