Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 3 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 22 Gözaltı

İstanbul Merkezli 3 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 22 Gözaltı

1 saat önce

Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA-ZEYTİNBURNU ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Merkezli 3 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 22 Gözaltı, System.String[]
Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA-ZEYTİNBURNU ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, liderliğini Emirhan Demir'in yaptığı belirtilen suç örgütüne üye 24 kişiyi tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas'ta bulunan çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 422 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken, firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polisin çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah ticareti', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Başkasının işlediği suçu üstlenme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

Esenyurt, Zeytinburnu, Sivas, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Eski Sevgilisi Ahmet Kural'ın Takipsizlik Kararına İtiraz Eden Sıla'ya Mahkemeden Ret!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 3 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 22 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]