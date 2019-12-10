Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a finansal destek için hırsızlık, gasp veya soygun gerçekleştirdiği ve Suriye'de terör örgütü PKK/PYD- YPG'nin elinde bulunan DEAŞ üyelerini kurtarmak maksadıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, İstanbul Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca 8 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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