İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

29.07.2022 10:06

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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