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Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla 'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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