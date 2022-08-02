İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

02.08.2022 01:15

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Temmuz'da İstanbul, Van ve Muğla'da düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklandığı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildiği, Orhan Ö. ve diğer 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Temmuz'da, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İstanbul, Van ve Muğla'da yapılan baskınlarda, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Muğla, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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