İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

07.06.2022 08:33
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonlarda, sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirildi.


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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 9 İLDE OPERASYON FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 9 İLDE OPERASYON
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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