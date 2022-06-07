İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul, Muğla ve Zonguldak 'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şişli , Beyoğlu , Sarıyer , Kağıthane , Esenyurt , Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonlarda, sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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