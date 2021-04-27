İstanbul Merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah 06.00'da İstanbul merkezli İzmir ve Ankara'da "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 36 şüpheliden 25'i gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 150 gram fubinaca, 32.50 gram esrar, 7 fişek sentetik kannabinoid, 1.75 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, 6 bin 90 lira, 400 avro nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınana şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.