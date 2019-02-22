Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 3 İlde Yapılan Operasyonlarda, Kendilerini Banka Görevlisi Olarak Tanıtıp...

İstanbul Merkezli 3 İlde Yapılan Operasyonlarda, Kendilerini Banka Görevlisi Olarak Tanıtıp...

1 saat önce

IHAAW095509-ASA/22-02-2019- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi.

İstanbul Merkezli 3 İlde Yapılan Operasyonlarda, Kendilerini Banka Görevlisi Olarak Tanıtıp..., System.String[]
IHAAW095509-ASA/22-02-2019

- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 22.02.2019 09: 55: 09 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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