İstanbul Merkezli 3 İlde Yapılan Operasyonlarda, Kendilerini Banka Görevlisi Olarak Tanıtıp...
1 saat önce
IHAAW095509-ASA/22-02-2019- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi.
IHAAW095509-ASA/22-02-2019
- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 22.02.2019 09: 55: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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