İstanbul Merkezli 3 İlde Yapılan Operasyonlarda, Kendilerini Banka Görevlisi Olarak Tanıtıp...

IHAAW095509-ASA/22-02-2019- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi.

IHAAW095509-ASA/22-02-2019



- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 22.02.2019 09: 55: 09 TSI

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