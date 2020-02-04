İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 44 gözaltı

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye mensup 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 44 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye mensup 44 şüpheli gözaltına alındı. Haksız kazançtan elde edilen 45 bin 700 lira paraya el konulurken, 400 bin TL para da bloke edildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan 51 kişilik yeni bir şebeke tespit etti. Altı ay boyunca şebeke üyelerini teknik ve fiziki takiple izleyen siber polisi, daha sonra 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sanal bahis çetesinin haksız kazançtan elde ettikleri 45 bin 700 lira para, 50 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 hartdisk, 3 hafıza kartı, 51 banka kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Siber polisince yapılan incelemelerde, bahis çetesine ait 400 bin lira para bloke edilirken, şebekenin kullanmış olduğu hesaplarda yaklaşık 5 milyon lira para trafiğine rastlandığı ortaya çıktı.


Gözaltına alınan 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27'si tutuklanırken, 17 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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