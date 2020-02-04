İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 kişiden 27'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 kişiden 27'si tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün İstanbul, İzmir ve Bursa'da sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 44 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 50 cep telefonu, 144 SIM kart, 8 hafıza kartı, 2 hard disk, 3 flash bellek, 51 banka kartı, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ile 45 bin 700 lira ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarındaki 400 bin liraya da el konulduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklanırken 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar yasa dışı bahis oynatarak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri bildirildi.

İstanbul, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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