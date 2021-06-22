İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi" ve "abla" düzeyinde olduğu tespit edilen şüphelilerden 11'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.