İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı
İSTANBUL merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
İSTANBUL merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik bir çok adrese polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir binaydı.
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