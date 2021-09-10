Son dakika haber... İstanbul merkezli 4 ilde 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyon kamerada; 23 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul merkezli 4 ilde 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyon kamerada; 23 şüpheli gözaltında

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL merkezli 4 ilde Arap Emrah Çetesi'ne operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde Arap Emrah Çetesi'ne operasyon düzenlendi. Örgütün lideri Emrah S.'nin cezaevinde olduğu öğrenilirken, suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüpheli bugün sabah eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kasten yaralama, kasten öldürme, mala zarar verme gibi birçok suça karıştığı tespit edilen Emrah S.'nin liderliğindeki "Arap Emrah" suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda kapsamında bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında 23 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 70 bin lira para ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansırken görüntülenirken, gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emrah S.'nin daha önceki bazı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirtildi.



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