Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara , Muğla ve Balıkesir 'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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