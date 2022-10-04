Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İstanbul, Ankara , Muğla ve Balıkesir 'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.