Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı

01.03.2022 11:34

Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltısatan 5 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı

İSTANBUL İnternet bağlantılı bir haberleşme uygulaması üzerinden kurdukları grupta çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşıp bunları para karşılığı alıp-satan 5 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetten alınan bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanarak çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım uygulamasında, 'çocuk pornosu' isimli grup kurulduğunu tespit etti. Siber Polisi, grupla ilgili geniş çaplı inceleme yaparak, "çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin" paylaşıldığını ve söz konusu görüntülerin para karşılığı satıldığını belirledi.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çocuklara ait görüntülerin "CEYDA" kod adlı Y.D.'nin sosyal paylaşım uygulamasında kurulan gruptan bu görüntüleri kullanıcılara para karşılığında sattığı ortaya çıkarıldı. Polis, "CEYDA" kod adlı Y.D.'nin İstanbul'da ikamet ettiğini belirledi. Şüphelinin para trafiğini ve banka hesap hareketlerini mercek altına alan polis, yapılan incelemelerde söz konusu görüntüleri Y.D.'den satın alan 4 şüpheli daha tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul'da Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri ile Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta toplam 5 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "CEYDA" kod adlı Y.D. isimli erkek şüphelinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 2 hard disk ve 2 dizüstü bilgisayar olmak üzere toplam 18 farklı dijital materyal ele geçirildi. Yakalan 5 şüpheli ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan ele geçirilen dijitaller incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine gönderildi. Dijital materyallerden çıkacak yeni deliler ışığında operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı

YORUMLAR
500
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele, Gaziosmanpaşa, İnternet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 4 ilde 'çocuk pornosu' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement