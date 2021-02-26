İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

26.02.2021 07:58

İSTANBUL merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında, Beykoz'daki bir adreste çete lideri olduğu iddia edilen C.K.'nın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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