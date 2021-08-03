İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu - Son Dakika

Operasyon ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak. - İSTANBUL

15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli Çorum , Malatya ve Tokat 'ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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