İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı

13.09.2022 08:56

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul, Adana, İzmir ve Isparta'da şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 3'ü ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda aranan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kimya 11'inci AR-GE Proje Pazarı için son başvuru tarihi 18 Kasım Kimya 11'inci AR-GE Proje Pazarı için son başvuru tarihi 18 Kasım Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI: 'BAKIM VE ONARIM DESTEĞİYLE OKULLARDA KÜLTÜR SANAT ORTAMI ZENGİNLEŞTİ' İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI: 'BAKIM VE ONARIM DESTEĞİYLE OKULLARDA KÜLTÜR SANAT ORTAMI ZENGİNLEŞTİ'
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement