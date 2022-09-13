İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

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