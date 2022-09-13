İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 zanlı yakalandı

13.09.2022 10:02
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt adına himmet, polis okullarına öğrenci yönlendiren, askeri personel ile örgütsel olarak ilgilenen mahrem imam, örgütün bölge yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 şüphelinin adreslerini belirledi.

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru, 2 öğretmen ve halen görevde olan infaz koruma memurunun da olduğu 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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