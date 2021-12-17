İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Operasyonda 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyon anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda aralarında çete liderinin de bulunduğu 9'u kadın olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini amacıyla suç örgütü oluşturan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 4 ilde yapılan operasyonda 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 35 adrese operasyon gerçekleştirildi.

33 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyonda aralarında çete lideri olduğu ileri sürülen Hakan A.'nın da bulunduğu 9'u kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın da kurtarıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda sim kart, cep telefonu, müşterilerin kayıtlarının bulunduğu not defteri ve 20 bin liraya yakın para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ekiplerin yaptığı operasyon anı kameralara yansıdı.