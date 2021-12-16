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İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı

16.12.2021 15:15
İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ve 33 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, aralarında fuhuş çetesi lideri Hakan A.'nın da bulunduğu 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ve 33 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda, fuhuş çetesinin elebaşı Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 3 şüpheli, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si ise, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 33 kadın kurtarıldı

"CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TÖVBE ETTİM"

Fuhuş çetesinin elebaşı şüpheli Hakan A. ifadesinde, "Ben 2017 yılında 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan operasyonla alındım. Cezaevinden çıktıktan sonra bu işlere tövbe ettim. 2020 Mart ayında cezaevinden çıktım, beraat kararı aldım. Aslında ben şu an araç kiralama işi yapıyorum" diyerek mağdur olduğunu söyledi ve serbest bırakılmayı talep etti.

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 33 kadın kurtarıldı

"EVDE EKMEK BEKLEYEN ÇOCUKLARIM VAR"

Kardeşi Niyazi A., "2017 yılında bu suçtan dolayı cezaevine girdim ve çıktım. Sonrasında tövbe ettim. Lokanta açtım, orayı işletiyorum. Benim 5 çocuğum var, çocuklarım mağdur durumdadır. Ben esnaflık yapıyorum. Evde ekmek bekleyen çocuklarım vardır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu 8. Suılh Ceza Hakimliği, aralarında 'fuhuş baronu' olarak tanınan Hakan A. ve kardeşi Niyazi A.'nın aralarında bulunduğu 12 şüphelinin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi. 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı - Son Dakika


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