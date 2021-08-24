İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE PKK'NIN SÖZDE CEZAEVİ YAPILANMASINA OPERASYON: 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde cezaevi yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/ KCK terör örgütü üyelerinin örgütsel faaliyetlerine devam etmesini sağlamak adına eğitim kadrolarına militan hazırladıkları ve tutuklu örgüt üyelerini örgütten kopmamaları doğrultusunda eğitildikleri ve örgüt aleyhine ifade veren kişiler ve gizli tanıkları deşifre ettikten sonra cezalandırmak için harekete geçtikleri tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, geçtiğimiz cuma günü şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk olan 29 şüpheliden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüphelinin ise adliyede işlemlerinin devam ettiği belirtildi.