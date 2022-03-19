İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU

19.03.2022 11:41

İSTANBUL, Muş, İzmir ve Manisa'da eşzamanlı operasyonda şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişilere, sahte belgelerle vize aldıkları iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube...

İSTANBUL, Muş, İzmir ve Manisa'da eşzamanlı operasyonda şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişilere, sahte belgelerle vize aldıkları iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terör örgütleriyle iltisaklı kişileri yeşil pasaportla yurt dışına çıkaran, bu şekilde örgütlü olarak "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik 11 Ocak'ta 7 ilde düzenledikleri operasyonların ikinci aşaması için harekete geçti.

Bu kapsamda, şartları uymadığı halde yurt dışına gitmek isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurt dışına çıkardığı iddia edilen suç örgütü üyeleri ve yöneticilerinden oluşan 9 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa'da operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde, 30 pasaport, 45 kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopisi, 10 diploma fotokopisi ile öğrenim durumu belgesi, 8 e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğu'ndan verilmiş 2 muvafakatname, noter onaylı 6 imza sirküsü, 8 Avrupa Birliği logolu evrak, vekaletnameler, üzerinde isimler, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ile çok sayıda kişiye ait biyometrik fotoğraf ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 3'ü emniyetten, 2'si sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Örgütün lideri olduğu iddia edilen zanlı ile başka bir şüpheli ise mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU
İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU
İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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