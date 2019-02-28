Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 4 İlde Terör Operasyonu

İstanbul Merkezli 4 İlde Terör Operasyonu

47 dakika önce

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Merkezli 4 İlde Terör Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:39 Kaynak: AA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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