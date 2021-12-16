İstanbul merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen 11'i yabancı uyruklu 33 mağdur kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, soruşturma savcılığına çıkarıldı. Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden 12'sini tutuklanması, 3'ünü de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Hakan A.'nın da bulunduğu 7'si kadın 12 şüphelinin "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 3 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Şüpheli Hakan A. hakimlikte 2017'de "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklandığını belirterek, "Ben 2020 yılının Mart ayında cezaevinden çıktım. Çıktıktan sonra bu işlere tövbe ettim. Polisler beni sevmiyor. Ben mimli bir adamım. Yeri bilmem, mekanı bilmem. Masaj salonum yoktur. Mimli olduğum için herkes benim adımı kullandı." şeklinde beyanda bulundu.

Şüphelilerden Niyazi A. da suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Hakan A.'nın kardeşi olduğunu, aynı suç kapsamında cezaevinde yattığını anlatarak, "Cezaevinden çıktıktan sonra tövbe ettim. Lokanta açtım orayı işletiyorum. Büyük yemin ettim. Benim telefonumla görüşülmüş olabilir ancak ben görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Evde ekmek bekleyen çocuklarım vardır. Annesi de ben de buradayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli Aydın, İzmir ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, 15 şüpheli yakalanırken, 11'i yabancı uyruklu 33 mağdur kadın kurtarılmıştı.