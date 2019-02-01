Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi.

İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi.

23 dakika önce

IHAAW082651-ASA/01-02-2019- İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi., System.String[]
IHAAW082651-ASA/01-02-2019

- İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 42 milyon liraya polis tarafından el konuldu. 01.02.2019 08: 26: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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