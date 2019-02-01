İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi.
1 saat önce
İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
İstanbul
merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 42 milyon liraya polis tarafından el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:05 Kaynak: İHA
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