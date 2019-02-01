Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi.

İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi.

1 saat önce

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 42 milyon liraya polis tarafından el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı Evlerine 2 Tonluk Dev Kaya Parçası Düşen Aile Ölümden Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:49:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 40 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]