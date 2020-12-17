İstanbul merkezli 5 il'de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul merkezli 5 il'de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
17.12.2020 06:37
İstanbul merkezli 5 İl'de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 5 İl'de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 38 farklı adrese, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
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