İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi

02.06.2022 19:49

İstanbul merkezli 5 ilde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda yakalanan 41 şüphelinin 36’sı, bugün adliyeye sevk edildi. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri iddia edilmişti.

İstanbul merkezli 5 ilde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda yakalanan 41 şüphelinin 36'sı, bugün adliyeye sevk edildi. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt'ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri iddia edilmişti.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Mayıs günü İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda bir fuhuş çetesi ve ona silah temin eden suç örgütüne mensup oldukları iddiası ile 41 kişi yakalanmıştı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerden biri Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle karantinaya alınırken, haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 2'si cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde "yağma", "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu ticareti'" ve "zorla fuhuş yaptırma" gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelik soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs günü İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Çeteye liderlik ettiği iddia edilen Mehmet E. ve Aykut Z.'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ile taş kokain ve 780 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Yürütülen soruşturmaya ilişkin çökertilen çeteyle ilgili vahim iddialar ortaya atılmıştı. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt'ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ileri sürülmüştü.

İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi
Kaynak: ANKA

Büyükçekmece, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement