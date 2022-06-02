İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin Üyeleri Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 5 ilde fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda yakalanan 41 şüphelinin 36'sı, bugün adliyeye sevk edildi. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt'ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri iddia edilmişti.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Mayıs günü İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda bir fuhuş çetesi ve ona silah temin eden suç örgütüne mensup oldukları iddiası ile 41 kişi yakalanmıştı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerden biri Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle karantinaya alınırken, haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 2'si cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde "yağma", "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu ticareti'" ve "zorla fuhuş yaptırma" gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelik soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs günü İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Çeteye liderlik ettiği iddia edilen Mehmet E. ve Aykut Z.'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ile taş kokain ve 780 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Yürütülen soruşturmaya ilişkin çökertilen çeteyle ilgili vahim iddialar ortaya atılmıştı. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt'ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ileri sürülmüştü.