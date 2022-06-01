İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi - Son Dakika
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İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi

01.06.2022 17:36

İstanbul merkezli 5 ilde 23 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişinin gözaltına alınmasıyla çökertilen çeteyle ilgili vahim iddialar ortaya atıldı. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ileri sürüldü.

İstanbul merkezli 5 ilde 23 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişinin gözaltına alınmasıyla çökertilen çeteyle ilgili vahim iddialar ortaya atıldı. Çetenin, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve ölü doğan bebekleri Esenyurt'ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ileri sürüldü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde "yağma", "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu ticareti'" ve "zorla fuhuş yaptırma" gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelik soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs günü İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Çeteye liderlik ettiği iddia edilen Mehmet E. ve Aykut Z.'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ile taş kokain ve 780 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerce çökertilen çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmaları da ortaya çıktı.

İfadelerde yer alan iddialara göre, çete üyelerinin, yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırıp yurt dışından Türkiye'ye getirdiği, burada uyuşturucu bağımlısı yaparak fuhşa zorladıkları belirtildi. Söz konusu kadınları, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurdukları erkeklerle bir araya getiren çete üyelerinin, bu kişileri gasp ettikleri kaydedildi. İçeceklerine ilaç atıldığı için bilincini kaybeden erkek müşterilere ATM'lerden para çektirdikleri de iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan, fuhşa sürüklenen kadınlar arasında gebe kalanlara ise işkence ve baskıyla düşük yaptırdıkları, zorla düşürtülen bebekleri de Esenyurt'ta bulunan ve başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri iddia edildi.

İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi
İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi
İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi
İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi

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Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, Esenyurt, İstanbul, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Merkezli 5 İlde Çökertilen Çetenin, Fuhuş Yaptırdıkları Kadınlara Zorla Düşük Yaptırıp Ölü Bebekleri Dolu Mezarlara Gömdükleri İddia Edildi - Son Dakika
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