İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

20.04.2022 11:32

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmaya dayanan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında yeni şüpheliler tespit etti. Farklı soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 12 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskında 58 bin 61 dolar, 73 bin 465 euro para ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Yapılan araştırmalarda 1 FETÖ üyesinin yurtdışına kaçtığı anlaşıldı. Polis, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YORUMLAR
500
İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 12 GÖZALTI İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 12 GÖZALTI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement