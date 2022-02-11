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Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI

11.02.2022 09:43

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında bylock kullanıcısı olan 23 kişiye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüphelinin 6'sının KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adreste 1 Dolar ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, ByLock, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 21 GÖZALTI - Son Dakika
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